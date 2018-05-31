Лена Миро затравила единоросса-противника перинатальных центров

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Депутат Гордумы Екатеринбурга Николай Косарев продолжает собирать в Сети неодобрительные отзывы о себе. Причина всероссийской нелюбви – предложение прервать финансовую помощь в лечении недоношенных детей и переживших инсульт людей.

Мимо столь громкого скандала не смогла пройти Лена Миро. Блогерша затравила единоросса-противника перинатальных центров, приведя неутешительную статистику роста смертности и сокращения больничных коек в Екатеринбурге.

«Надо же, спасли ребёнка, но дело это – не очень хорошее! Потенциала у него нет, не достоин и жить! Он же больным потом станет, а государство лечи его захребетника! Партии ЕР и стране нужны здоровые туповатые люди, чтобы трубу обслуживали, ходили на выборы и сразу умирали, когда заболеют!», - негодует Миро.

Раскритиковала блогерша и желание Косарева прервать финансирование лечения переживших инсульт людей. Скандалистка предложила сократить зарплаты и расходы на финансирование чиновников. Можно и вовсе начать с увольнений. Если выгнать самого екатеринбургского единоросса, его отсутствия никто не заметит, считает Миро.

К слову, за последние 3 года в Екатеринбурге показатель материнской смерти вырос с 4,3 до 17,7 случая на 100 тыс. новорожденных. Количество коек в городе сократилось на 159 мест, а рождаемость упала на более чем 500 детей.

Слова Косарева взбесили каждого здравомыслящего гражданина России. Сначала блогер Рустем Адагамов грубо обматерил противника перинатальных центров, а позднее певица и член Общественной палаты РФ Диана Гурская сравнила слова депутата со взглядами гитлеровских нацистов, попросив прокуратуру России расследовать инцидент.