В ШОС не исключили объединение ИГ и «Аль-Каиды»

Сегодня, 10:30

Спящие и активные ячейки двух крупнейших террористических организаций могут охватить многие страны мира.

На фоне разгрома «Исламского государства»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке исламисты из Ближнего Востока всё чаще встречаются в Афганистане, где свою деятельность сосредоточила Аль-Каида* (запрещена в РФ решением Верховного суда). В этой связи в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не исключили, что объединение террористических организаций может состояться в ближайшее время. Глава исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры международного объединения Евгений Сысоев заявил во время выступления на антитеррористическом форуме в Красноярске, что спящие и активные ячейки обеих структур могут охватить многие страны мира. Он подчеркнул, что в 2017 году от рук террористов во всём мире погибли 33 тысяч и человек. Ключевую роль в этом сыграли боевики ИГ* и «Аль-Каиды»*.

Напомним, ранее писали, что боевики «Исламского государства»* проводят третье наступление на Пальмиру. Уцелевшие отряды террористов не оставляют попыток вновь взять под контроль древний город. Позже данную информацию скорректировали источники из Сирии, отметив, что бои происходили в 150 км от Пальмиры, которая находится в глубоком тылу.