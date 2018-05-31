Асад планирует освободить Сирию от террористов и США

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Президент САР намеревается вернуть контроль над всей территорией республики, включая провинцию Идлиб, параллельно призывая Вашингтон покинуть чужое государство.

«Хуже войны ничего нет. Но иногда другого варианта не остается», - заявил Башар Асад.

Президент Сирии планирует освободить подконтрольную террористам провинцию Идлиб военным путем, так как иных способов достижения мира в стране не существует. Посредством давления проживающих в оккупированных городах людей на боевиков, Дамаск старается вынудить их сдаться, однако подобные переговоры редко заканчиваются положительно.

Башар Асад планирует освободить Сирию не только от террористов, но и от армии США. Лидер САР призвал американцев покинуть чужую для них землю, отвоевывать и освобождать которую – долг и право исключительно сирийского народа. Вашингтон и Запад пытаются противодействовать миру в республике, считает Асад.

В завершении лидер САР высказался о бессмысленности применения Дамаском химоружия в Восточной Гуте. Правительство Сирии выиграло битву за умы и сердца мирных граждан, поэтому ему попросту незачем подвергать их страшным мукам, подчеркнул Асад.