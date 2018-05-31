Асад планирует освободить Сирию от террористов и США

Президент САР намеревается вернуть контроль над всей территорией республики, включая провинцию Идлиб, параллельно призывая Вашингтон покинуть чужое государство.
Президент Сирии планирует освободить подконтрольную террористам провинцию Идлиб военным путем, так как иных способов достижения мира в стране не существует. Посредством давления проживающих в оккупированных городах людей на боевиков, Дамаск старается вынудить их сдаться, однако подобные переговоры редко заканчиваются положительно.
Башар Асад планирует освободить Сирию не только от террористов, но и от армии США. Лидер САР призвал американцев покинуть чужую для них землю, отвоевывать и освобождать которую – долг и право исключительно сирийского народа. Вашингтон и Запад пытаются противодействовать миру в республике, считает Асад.
В завершении лидер САР высказался о бессмысленности применения Дамаском химоружия в Восточной Гуте. Правительство Сирии выиграло битву за умы и сердца мирных граждан, поэтому ему попросту незачем подвергать их страшным мукам, подчеркнул Асад.