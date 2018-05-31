Президента Филиппин обвинили в сексизме из-за высказывания о двоеженстве

Сегодня, 09:12

Родриго Дутерте сравнил вторую супругу с автомобильной запаской, получив порцию жесткой критики от защитников прав женщин.

Известный колкими заявлениями президент Филиппин очутился в центре очередного скандала. Родриго Дутерте снова принизил достоинство женщин, сравнив вторую супругу с запасным автомобильным колесом в багажнике. Из-за высказывания о двоеженстве защитники прав представительниц прекрасного пола обвинили президента Филиппин в сексизме, запустив в Интернете акцию в поддержку оскорбленных Дутерте дам.

К слову, лидер филиппинцев регулярно славится оскорбляющими женщин высказываниями. В феврале текущего года Дутерте призвал солдат национальной армии «простреливать феминисткам вагины», сделав их протесты бесполезными.