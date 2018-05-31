США перебрасывают в Японию новейшие истребители F-22 Raptor

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12 июня в Сингапуре должна состояться историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В преддверии переговоров Вашингтон создает дополнительное военное давление на КНДР посредством размещения боевых самолетов пятого поколения на Окинаве.

14 истребителей F-22 Raptor перебрасываются в Японию на базу ВВС США Кадена. Новейшие боевые самолеты пробудут на острове Окинава около месяца, обеспечив дополнительное военное давление на Северную Корею во время встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Также в воды региона в скором времени прибудет атомный авианосец Ronald Reagan и возглавляемая им ударная группировка.

США перебрасывают в Японию военную технику с 29 мая. Новейшие истребители F-22 Raptor еще не выполняли боевых заданий, а вот авианосец Ronald Reagan в прошлом году принимал участие в боевых учениях, подавляющих желание КНДР развивать ядерную программу.