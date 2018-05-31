Саудовская Аравия купила за $43 млн дом Жаклин Кеннеди

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На аукционе в США представители Эр-Рияда приобрели в штате Виргиния особняк «Мерривуд» супруги 35-го американского президента.

Покупка дома Жаклин Кеннеди за $43 млн стала самой крупной в истории подобных сделок, оформленных в районе Вашингтона. Саудовская Аравия намеревается размещать в «Мерривуде» прилетающих в США дипломатов. Представители Эр-Рияда подчеркнули значимость дома Жаклин Кеннеди для американцев, пообещав с огромным уважением относиться к историческому особняку.

Прежним владельцем недвижимости супруги 35-го президента Штатов был Стив Кейс, основатель компании America Online. В 2005 году бизнесмен выложил за «Мерривуд» $24,5 млн.

Жаклин Кеннеди переехала в дом на берегу реки Потомак в 40-х годах прошлого века. Площадь особняка составляет 2,137 тыс. кв. м. Вместе с «Мерривудом» Саудовская Аравия купила 2,3 га земли.