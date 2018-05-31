Василий Мельниченко рассказал о процессе объединения аграрных партий на базе «Партии Дела»

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В РФ запущен процесс, который вызывает повышенный интерес у отечественного фермерского сообщества. Речь идет об объединении российских аграрных партий на базе «Партии Дела», что обеспечит появление реальной политической силы, способной представлять интересы крестьян в высоких кабинетах. Об этом пишет ИА REGNUM.

В комментарии к новости лидер «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко сообщил, что работа по объединению партий (в нем сейчас участвуют «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединенная аграрно-промышленная партия») идет своим чередом. Следующий важный шаг — проведение съезда «Возрождения аграрной России» (он пройдет или в конце июня или в начале июля), где состоится выбор общего сопредседателя для союза партий. Ему предстоит управление союзом до формирования симбиоза с «Партией Дела». После этого начнется активная подготовка к думским выборам 2021 года. Василий Мельниченко уверен, что объединенная структура сможет получить до 40% мандатов.