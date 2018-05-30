В Европе появились бомбардировщики В-1В из США

Сегодня, 22:00

Ведущие мировые державы продолжают держать на своём вооружении в качестве из одной частей своей ядерной триады те силы, что были выпущены множество лет тому назад. ВВС не являются исключением.

В США до сих пор «на крыле» остаются бомбардировщики, способные нести на своём борту ядерные бомбы. Это В-1В. Они выпущены более сорока лет назад и способны к трансатлантическим перелётам. Сейчас они появились и в Европе.

Сообщается, что туда уже прибыли три из них, чего ранее никогда не было. Посадка В-1В произошла в Великобритании. С какой целью они прибыли туда для усиления ВВС этой страны, пока не известно.

По сообщениям местных СМИ, местом их расположения является база Фэрфорд. Инсайдеры сообщают, что скоро туда могут прибыть и В-52, которые США применяли ещё во Вьетнаме.

В-1В является модернизированным бомбардировщиком со сверхзвуковой скоростью. Их стоимость почти неимоверна. Они могут изменять стреловидность своего крыла.

Бомбардировщики вылетели с места своего базирования в Техасе. Потом они дозаправились на территории штата Мэн

Военные специалисты полагают, что они существенно увеличат возможности ядерного противостояния Великобритании в случае вооружённого конфликта с РФ.