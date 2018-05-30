Сегодня, 20:08

Поставка данных моделей планировалась Уральским заводом гражданской авиации еще год назад, но сейчас планы производителей или заказчиков поменялись, о чем рассказали в пресс-службе корпорации.

Теперь стало ясно, что Минобороны РФ не получат учебные самолеты Diamond DA42Т, и произойти так могло по нескольким причинам. Военный эксперт и заслуженный летчик Александр Ахлюстин считает, что указанные модели авиационных единиц не могут удовлетворить потребности военного ведомства в связи с множеством недоработок и других нюансов.

Тем не менее, официальных комментариев по этому поводу в Минобороны не давали, такой же позиции придержались и в УЗГА. Сообщается, что самолеты Diamond использовались ранее для подготовки будущих летчиков.