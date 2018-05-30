Божена Рынска прокляла Украину из-за «оживления» журналиста Бабченко

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Происходящее она назвала «мерзостью» и послала «чуму на оба дома». Об этом светская львица сообщила в социальной сети.

Божена Рынска буквально прокляла Украину из-за «оживления» журналиста Бабченко. В соцсети светская дама написала, что эмоционально отреагировала на смерть россиянина.

«Сердце болело. А это все постановка и комедия, вы хотите сказать??? Это не повод для театральной постановки! Нельзя играть в такое, это не шуточки. Чума на оба ваших дома, товарищи», - сообщила Рынская.

На данный момент СБУ Украины проводит проверку всех фактов по итогам инсценировки и обещает предоставить список лиц, которые поучаствовали в выполнении задания и дали приказ его выполнить. Представители общественности, журналисты, политологи и прочие в соцсетях в большинстве возмущаются такой "операции" СБУ.