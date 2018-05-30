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Международные правозащитники в случае с «убийством» и «воскрешением» Аркадия Бабченко, напоминают голодную собаку, у которой в самый ответственный момент отобрали кость. Не успели оплакать жертву, как уже приходится вновь перестраиваться и менять шаблоны.

«Репортеры без границ» возмущены фейковым убийством Бабченко и действиями украинских спецслужб, которые устроили инсценировку для всего мира. Об этом заявил на своей странице в социальной сети глава международной организации Кристоф Делуар. Правозащитник назвал действия СБУ манипуляцией, с использованием журналистов в информационной войне.

Характерно, что когда чуть более недели назад в Киеве СБУ арестовала главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, у членов организации «Репортеры без границ» не пролилась ни одна слезинка. Затем, после заключения Вышинского в камеру следственного изолятора, где, кроме него, содержится 18 человек, тоже никакой реакции не последовало. Напомним, менее чем за сутки украинские спецслужбы успели создать две сенсации, чего ранее не удавалось ни одним спецслужбам в мире.