Болгарская военная авиационная техника будет ремонтироваться в России

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Военная авиационная техника Болгарии будет подвержена ремонту в России. Об этом заявил премьер Болгарии Бойко Борисов.

По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Бойко Борисов заявил, что болгарская военная авиационная техника будет ремонтироваться на территории Российской Федерации. В список ремонтируемой техники войдут российские вертолеты, используемые в Афганистане, болгарские МиГи, штурмовики Су.

Премьер заявил, что перед тем как покупать новое вооружение, государство работает над ремонтом старого. Он отметил, что ремонт вертолетов уже проходит, а впереди начало работ над истребителями. В заключении он добавил, что перед Болгарией открыты хорошие перспективы.

Напомним, что на прошлой неделе президент Румен Радев заявил, что у Болгарии не представится возможности приобрести дополнительно МиГ. Это связано с тем, что по новым требованиям истребители должны быть произведены в одной из стран-членов ЕС или НАТО, а также находиться там на вооружении.