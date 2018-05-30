VistaNews.ru


Сирийские военные опровергают наступление террористов на Пальмиру

Сегодня, 19:38

В сообщении указывается, что позиции армии Сирии в провинции Хомс нападению сил ИГИЛ* не подвергалась. Заявления об этом не верны.

Таким образом, сирийские военные полностью опровергают информацию о наступлении террористов из запрещённой на территории РФ группировки ИГИЛ*. Позиции армии СРАЗ в провинции Хомс нападению не подвергались.

Последний раз военные ИГИЛ совершали нападения в районе Хмейма в районе 160 километров от Пальмиры, которая по отношению к боевым действиям находится в глубоком тылу, ещё на прошедшей неделе.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях