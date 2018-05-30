Сирийские военные опровергают наступление террористов на Пальмиру

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В сообщении указывается, что позиции армии Сирии в провинции Хомс нападению сил ИГИЛ* не подвергалась. Заявления об этом не верны.

Таким образом, сирийские военные полностью опровергают информацию о наступлении террористов из запрещённой на территории РФ группировки ИГИЛ*. Позиции армии СРАЗ в провинции Хомс нападению не подвергались.

Последний раз военные ИГИЛ совершали нападения в районе Хмейма в районе 160 километров от Пальмиры, которая по отношению к боевым действиям находится в глубоком тылу, ещё на прошедшей неделе.