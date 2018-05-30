СБУ отказались комментировать вопрос об убийстве Павла Шеремета

Сегодня, 19:57

Всплывшая информация о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, побудила к вопросу об убийстве Шеремета. СБУ не стали ничего комментировать.

Сегодня стало известно о том, что убитый ранее российский журналист Аркадий Бабченко на самом деле жив, а покушение на него было заранее спланировано. Об этом было сказано на пресс-конференции СБУ.

Такая новость вызвала у одного из журналистов вопрос об убитом два года назад Павле Шеремете. Его машину подорвали, однако заказчиков и исполнителей до сих пор не нашли. Дело стоит на мертвой точке, по крайней мере, для общественности.

Отвечать или каким-либо образом комментировать вопрос об убийстве Павла Шеремета представители СБУ отказались, сказав о том, что это не является темой проводимой конференции.

Напомним, что информация о гибели Аркадия Бабченко была размещена 29 мая. Сообщалось, что журналист был найден убитым в подъезде своего дома на лестничной площадке. 30 мая СБУ официально заявила, что убийство являлось их инсценировкой.