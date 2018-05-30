Захарова прокомментировала "воскрешение" Бабченко

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Аркадий Бабченко на самом деле жив. Комментарий по данному поводу дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

29 мая СМИ взбудоражила новость о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что мужчину нашли застреленного в подъезде, по пути домой.

Однако сегодня появилось сообщение от СБУ о том, что убитый в Киеве журналист Бабченко на самом деле жив. Свое мнение о "воскрешении" Бабченко выразила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, сказав о том, что такая новость – лучшая. Она, отметила, что очевидным является тот факт, что в историю был заложен эффект пропаганды.

Глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции объявил, что покушение на Аркадия было спланировано. Покушение, на самом деле планировалось, но украинские спецслужбы узнали об этом заранее. Благодаря спецоперации, заказчик убийства был задержан и находится под стражей. Стало известно, что стоимость заказа составила сумму в размере 40 тысяч долларов.

Сам Аркадий Бабченко, комментируя ситуацию, попросил прощения у жены, которая пережила смерть мужа, не зная обо всех деталях. Журналист отметил, что все готовилось 2 месяца, а он узнал об операции за месяц.