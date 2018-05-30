«Мистификация вкупе с провокацией»: Сенатор о «воскрешении» Бабченко

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Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал инсценировку убийства российского журналиста в Киеве, которая подарила властям Украины еще один повод для недовольств и обвинений.

Сенатор Алексей Пушков в своем блоге прокомментировал чудесное "воскрешение" российского журналиста Аркадия Бабченко, которого якобы убили сегодня ночью в Киеве. "Мистификация вкупе с провокацией и обвинениями в адрес России в связи с придуманным убийством" - написал он, отметив, что данное происшествие дало властям в Киеве еще один повод для "покушения на Москву". При этом в России к подобным нападкам уже привыкли, и никакой серьезной реакции в ответ не последует.

Напомним, сегодня утром на странице в Twitter руководителя СБУ Василия Грицака появилось сообщение, что якобы убитый в подъезде дома представитель СМИ РФ на самом деле жив. Его смерть была тщательно организованной инсценировкой, которая помогла задержать злоумышленников и предотвратить реальное убийство.