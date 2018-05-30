США дополнили список санкций в отношении Ирана

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30 мая на сайте министерства финансов США был расширен список антииранских санкций. В него были добавлены 6 граждан и 3 организации, базирующиеся в Иране.

В число юридических лиц, пополнивших перечень попавших под санкции, вошли компания Hanista Programing Group и консервативная религиозная организация "Ансар-э Хезболлах" и тюрьма Эвин в Тегеране, где по утверждениям американской стороны находятся политические заключенные. Помимо этого, санкции были наложены на ряд физических лиц, проживающих на территории Ирана.

Еще в начале месяц президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном и введении в силу всех санкций, включая вторичные, касающиеся стран, ведущих бизнес с Ираном.

Российский эксперт Владимир Сажин считает, что подобные попытки США воздействовать на Иран «экономическим кнутом» не приведут к смене исламского режима, но ускорит приход к власти фундаменталистов. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выход Америки из ядерной сделки с Ираном является попыткой перехода к конфронтации с Тегераном.

Напомним, на днях американский постпред при ООН Никки Хейли также назвала перечень требований, по выполнению которых США готовы снять санкции, веденные в отношении РФ. В них вошли вывод российских сил с территории восточной Украины, и передача Крыма под контроль Киева.