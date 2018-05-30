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В СМИ распространяется информация о нечеловеческих условиях содержания беженцев в лагерях, которые устроены курдами в провинциях Сирии. Несмотря на обращения населения в международные организации, отклика на проблему все еще нет.

Жители лагеря для беженцев «Аль-Саад» столкнулись с серьезной проблемой нехватки воды. Предварительными источниками отмечается, что из данной проблемы курды сделали прибыльный бизнес. Дело в том, что они запрещают приобретать воду или так называемые «ледяные доски» где-либо, кроме них. Более того, боевики продают «доски» не по цене на рынке, которая составляет 400 лир, а за 1000 лир. Если же беженцы приобретали что-либо за пределами лагеря, то все это уничтожалось курдами.

В сеть выложили видео, на котором видно, как курды продолжают терроризировать население Сирии, уничтожая ту самую «ледяную доску», разбивая ее о землю.

Обремененные своим положением переселенцы обратились за помощью в один из отделов ООН, который решает проблемы таких людей. Однако никакого ответа или действий от организации не дождались. Узнав об том, курские отряды совершили нападение на палаточный лагерь, арестовав около двухсот человек.

Отмечается, что в ужасном состоянии находятся, также, лагеря на других территориях. Многие стали называть их «лагерями смерти», так как там полностью отсутствуют необходимые продукты, медицинская помощь, а со стороны оккупантов постоянно проявляется насилие и жестокое обращение.

Политолог Александр Асафов подчеркнул, что курды не испытывают каких-либо человеческих эмоций к беженцам, так как они являются помехой в отношении действий, которые можно применить с целью захвата территорий, богатых на нефть. Также, некоторых беженцев курды рассматривают как солдат, которые в добровольном или принудительном порядке встанут в их ряды.

Вдобавок ко всему, специалист отметил, что ни у кого, кроме международных коалиций, нет доступа к территориям, подконтрольным курдам. Однако ими никакие действия не предпринимаются, что только усугубляет сложившуюся ситуацию.