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Британские власти своевременно откликнулись на призывы министерства обороны добавить в расходную строку национального бюджета более двух миллиардов фунтов на отражение вероятной агрессии со стороны России. По крайней мере, учения и тестирования новых видов вооружений в Соединенном Королевстве активизировались.

Во вторник Великобритания испытала аналог российского ЗРК «Панцирь-С1» под названием Land Ceptor. Компания-разработчик MBDA настаивает на уникальности своего изделия, однако, по мнению военных экспертов, британцы скопировали характеристики российского зенитно-ракетного комплекса, перенеся его на корабельное оборудование. Системы обнаружения, наведения и дальности полета ракеты полностью соответствуют наземному ЗРК России.

Характерно, что испытательные пуски были произведены в Балтийском море вблизи берегов Швеции. Отсюда несложно просчитать вероятного противника, чьи цели сбивали британцы ракетами CAMM. Российская сторона пока никак не отреагировала на испытания, хотя в описании учений говорилось только об «агрессивной позиции» России в отношении Западной Европы и НАТО.