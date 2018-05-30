Замминистра связи РФ рассказал о востребованных сообщениях в Telegram

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Алексей Волин, став участником фестиваля СМИ в Забайкалье, раскрыл особенности пользования заблокированным Telegram.

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, находясь на Забайкальском медиафоруме, рассказал публике о востребованных сообщениях в Telegram. Оказалось, что в мессенджере «не проходят» длинные сообщения. Волин посоветовал писать сообщения максимально сжато и содержательно, укладывая мысль в несколько коротких предложений.

Волин, говоря еще и о журналистике, подчеркнул, что носить звание журналист может только тот, кто получает за свою деятельность прибыль. Те, кто пишут, но не зарабатывают, называются блогерами, а затем, начиная получать доход от своей деятельности, могут зваться журналистами.

Отметим, что ранее Алексей Волин признался о пользовании VPN-сервисами, находясь за рубежом. Он заявил, что популярный мессенджер никогда не использовался ведомством как официальный коммуникационный канал, а действия со стороны частных лиц никого волновать не должны.

Напомним, что в апреле было предпринято несколько попыток заблокировать Telegram. Это связано с тем, что создатели мессенджера отказались предоставить ФСБ доступ к перепискам пользователей.