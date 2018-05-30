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Генеральный секретарь международной организации Кристоф Делуар прокомментировал ситуацию с гибелью российского журналиста. От чиновников Киева требуют найти виновных в смерти Аркадия Бабченко.

«Репортеры без границ» призвали власти Украины найти убийц Бабченко. Об этом сообщил генсек организации.

«Мы призываем украинские власти гарантировать полное и независимое расследование, которое прольет свет на это убийство», - сказал Кристоф Делуар.

А прокомментировать слова организации решился Павел Климкин, который в своем высказывании решил обвинить в смерти русского гражданина Кремль.

К слову, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о первых успехах следствия по делу нападения и убийства Бабченко. Эту процедуру, по словам чиновника, готовила и исполняла группа лиц-профессионалов.