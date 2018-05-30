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Посольство России подозревает Лондон в создании «теории государственного заговора с целью убийства» в ходе дела о смерти Александра Перепеличного.

В 2012 году скончался российский бизнесмен Александр Перепеличный. Его тело обнаружили около арендованного дома в графстве Суррей. Он вышел утром на пробежку и, упав на землю, умер. Распространялась информация о том, что бизнесмена убили, однако, власти Великобритании признали причину смерти естественной.

После того, как стало известно, что Перепеличный сотрудничал со следствием Швейцарии, МВД Британии передало расследование дела о его убийстве в отдел по особо важным делам.

После получения данной информации начали появляться разнообразные версии кончины: отравление ядом гельземиума, отравления супом из щавеля, возможное участие российских лиц или группировок. Вместе с тем были попытки дискредитации первоначальных результатов расследования и вдовы Александра.

Председатель посольства России заявил, что два года назад часть информации о деле была засекречена британскими властями. Из этого следуют опасения, что Лондон стремится создать «теорию государственного заговора с целью убийства», вместо версии о естественной кончине бизнесмена.