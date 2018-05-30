Эксперт: Боевые действия ВВС Украины невозможны без российских запчастей

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Демонстративные учения украинских ВВС на территории Донбасса показывают, что «ястребы» во главе с Порошенко готовы пойти на применение авиации в готовящемся широкомасштабном наступлении на ДНР и ЛНР. Ранее зенитный огонь республиканских формирований уничтожил иллюзии по поводу применения авиации в гражданской войне.

Помимо слаженности расчетов систем ПВО, прошедших подготовку во время службы в советской армии, украинская военная авиация столкнулась с сугубо технической проблемой. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, активные боевые действия ВВС Украины невозможны без российских запчастей. Состоящие на вооружении ВСУ самолеты Су-25 и МиГ-29 создавались еще в Советском Союзе, а комплектующие к ним, впоследствии, на территории Российской федерации.

После взятого четыре года назад радикального антироссийского курса, Украина не может рассчитывать на поставку запчастей. Следовательно, боеспособность ВВС Украины с каждым годом падает. Запорожское предприятие «Мотор-Сич» может обеспечивать теперь только вертолеты.