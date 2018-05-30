Глава нацполиции Украины: Убийство Бабченко готовила группа профессионалов

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Об этом чиновник сообщил во время брифинга по данному вопросу. Сергей Князев подозревает группу лиц в совершении преступления против российского журналиста.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о первых успехах следствия по делу нападения и убийства Бабченко. Эту процедуру, по словам чиновника, готовила и исполняла группа лиц-профессионалов. Главной и приоритетной в разработке остается версия профессиональной деятельности журналиста.

«Если бы все так было легко, мы бы, наверное, уже отчитывались о задержании лица, которое причастно к совершению указанного правонарушения», - подытожил Князев.

К слову, близкий друг и соратник застреленного в спину Бабченко поддерживает позицию Сергея Князева.