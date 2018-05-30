«У вас людей по подъездам не стреляют»: Фатальная ошибка Бабченко

Сегодня, 15:05

Как ни странно, украинские издания, «отмеченные печатью» особой лояльности к власти, пришедшей в результате вооруженного переворота, стали допускать проблески объективности. Речь идет об «Обозревателе», который за четыре года превратился в рупор пропаганды киевской верхушки.

Издание опубликовало скриншоты переписки двухгодичной давности Алексея Мочанова, известного на Украине публициста и автогонщика с застреленным вчера в Киеве Аркадием Бабченко. Российский журналист восторгается свободной страной под названием Украина, где «хотя бы людей по подъездам не стреляют». На что Мочанов логично ответчает, что зато взрывают, как Павла Шеремета. Фатальная ошибка Бабченко состояла в том, что он демонизировал для себя Россию, одновременно идеализировав режим, пришедший к власти на крови и продолжающий лить кровь.

Именно в подъезде дома, в столице самой «свободной страны» Бабченко поджидал киллер, который и выпустил ему в спину три пули. Маховик новой антироссийской истерии раскручен. Все мало-мальски узнаваемые на Украине персоны выступили с одинаковыми заявлениями об очередной «кровавой акции Кремля». Лишь Бабченко уже все равно.