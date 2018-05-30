Россия намерена оказать помощь семье убитого в Киеве Бабченко

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Премьер-министр Владимир Гройсман обвиняет Россию в том, что именно она причастна к данному случаю. Власти Москвы резко осудили убийство гражданина России и призвали Киев незамедлительно приступить к расследованию преступления.

Россия заявила, что намеревается оказать поддержку и помощь родным убитого в Киеве Аркадия Бабченко. Информация поступила от спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Кроме этого, она считает безосновательными все обвинения России в виновности вышеупомянутого преступления.

"Какой бы политической позиции он не был, каким бы ни было его отношение к России, этот человек в свои годы воевал за эту страну. И у него остались дети", - рассказала Валентина Матвиенко.

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