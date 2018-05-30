МВД Чехии опровергло свою косвенную причастность к убийству Бабченко

Сегодня, 14:07

СМИ Чехии написали о том, что погибший 29 мая в Киеве журналист Бабченко так и не подал прошение об убежище.

После убийства Аркадия Бабченко, связываемого украинской полицией непосредственно с его общественной и профессиональной журналистской деятельностью, появилась информация о том, что убитый пытался спастись, прося защиты в соседнем государстве. Однако МВД Чехии заявило, что прошения о политическом убежище от данного гражданина никогда не поступало. Этот факт подтвердил и друг Аркадия, журналист Ондржей Соукуп, сообщив, что покинул Чехию через полгода после прибытия, а политического убежища просить не стал, так как не желал целый год не иметь права выезда из страны.

Таким образом правительство Чехии опровергло любые обвинения в «косвенной причастности» к смерти журналиста. Чешская сторона заявила, что им жаль слышать об этом событии, но их вины в этом нет, а также попросила не спекулировать более на данном происшествии.