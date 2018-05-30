Совет Федерации одобрил контрсанкции против США

Сегодня, 14:00

Принятый Государственной думой лишь в третьем чтении законопроект вызвал немало дискуссий, как в политическом пространстве, так и в обществе. Некоторые статьи документа казались неоднозначными.

Тем не менее, сегодня Совет Федераций на своем заседании одобрил контрсанкции против США и тех государств, которые поддерживают экономические ограничения. Сенаторы высказались позитивно по поводу всех прописанных в документе положений, в том числе и поправок, касающихся полномочий президента Российской Федерации по прекращению сотрудничества РФ с теми или иными государствами.

В законопроекте подчеркивается, что недружественные России государства не смогут экспортировать на ее территорию товары и сырье. Реестр товаров запрещенных к ввозу регламентирует правительство Российской Федерации. При этом, могут вноситься изменения, в зависимости от ситуации. Теперь документ должен подписать президент России.