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Обвиненным оказался сотрудник белорусского радио Павел Шаройко, который на территории соседней страны совершал противоправные действия, направленные на выяснение секретных данных и попытку совершить политический разлад.

Находящегося в Белоруссии украинского журналиста осудили на 8 лет за шпионаж, что подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. По его словам, суд состоялся еще в феврале этого года, и уже сейчас решение принято окончательно, а Шаройко все еще находится в СИЗО КГБ.

Вакульчик также предположил, что между Киевом и Минском может состояться обмен заключенных, и речь идет о возможной отправке на родину не только Павла Шаройко, а еще Юрия Политика, который обвиняется по аналогичной статье на территории Украины, а сам является белоруссом.