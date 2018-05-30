Турция может закрыть для США авиабазу Инджирдлик

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По информации главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара ждёт отступления США от своих ошибочных действий.

Чавушоглу заявляет, что Турция грозит США закрытием авиабазы Инджирлик.

"Мы намерены наладить контакт с американской стороной. Для его нормализации, США должны действовать по теме Манбиджа, но есть и другие вопросы. Народ голосует за закрытие базы Инджирлик. Мы имеем и другие козыри в руках. США не хотят потерять такого партнёра, и мы тоже", - рассказал Мевлюта Чавушоглу.

Власти Анкары требуют от Вашингтона выдать оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в попытке переворота летом позапрошлого года. Отношения Турции и США находятся в кризисе по причине поддержки, которую оказывают США вооруженным силам обороны сирийских курдов.