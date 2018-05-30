Rolls-Royce поможет Турции разработать новый истребитель

Сегодня, 13:09

Соглашение о работе над новым двигателем британская и турецкая стороны подпишут уже в скором времени. Речь идёт о боевом самолёте TF-X, который находится на стадии разработок. Во время новой программы также было решено открыть общее производство новейших силовых установок.

Rolls-Royce поможет Турции разработать новый собственный истребитель. Компания имеет огромный опыт в разработке и создании двигателей для различных классов самолётов – от гражданских до военных. Военные Турции рассказали, что опыт и наработки, который сторона получит во время общей работы, в будущем используют во время разработок турецкого реактивного двигателя для истребителя.

Турция разрабатывает свой боевой самолёт ещё с 2011 года. Военные хотят заменить им F-16 Fighting Falcon. В 2013 году компания Tai заключила договор с Saab для общей работы в проекте. В нём также будет принимать участие и британская BAE System.

Сейчас TAI уже завершила несколько проектов TF-X. Новый самолёт будет способен летать на высоте в 16,7 тысяч километров. Максимальная скорость составит около 2,5 тысяч километров в час, а длина полёта -1,1 тысячи километров.