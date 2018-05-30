Леонид Слуцкий выразил соболезнования родным и близким погибшего Аркадия Бабченко

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Глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий считает, что «Украине требуется исцеление от ненависти, вражды, крови, которая заливает её».

Напомним, Аркадий Бабченко, российский журналист, покинувший страну в 2017 году, известный своими неоднозначными высказываниями, вызвавшими широкий общественный резонанс, был убит вчера вечером, 29 мая, в Киеве в подъезде собственного дома, буквально на пороге квартиры, выстрелом в спину. Умер журналист в карете скорой помощи, которую вызвала его супруга.

При этом украинские власти почти сразу увидели некий «российский след», на который наталкивает профессиональная деятельность убитого. Странный подход, с которым категорически не согласны в Государственной Думе РФ, где советуют Украине обратить внимание на собственные проблемы внутри страны.

«Невозможно добиться переворота в сознании своих граждан, если сама власть показывает, что беззаконие – это неотвратимость. Враги ищутся за пределами страны, а настоящие бандиты остаются безнаказанными, получая карт-бланш на очередное убийство, – считает Слуцкий, который об этом написал в мессенджере Telegram.

Кроме того, Слуцкий считает, что «Европейские правозащитные организации обязаны заняться этой проблемой, ведь их главная деятельность – защита прав и жизни человека, а не подрыв устоев того или иного неугодного государства».

Аркадий Бабченко – не единственная жертва: в 2015 году был застрелен Олесь Бузина, в 2016 году – взорван в автомобиле журналист Павел Шеремет, в 2017 году – застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Все эти люди по-разному относились и к России, и к Украине, но их смерть доказывает, что, об этом пишет Слуцкий, «сегодня безопасность каждого человека на территории соседней страны находится под угрозой, «Киев буквально трясёт от убийств», так как «ненависть в государстве достигла критического предела».