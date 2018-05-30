В Екатеринбурге пройдет митинг памяти Аркадия Бабченко

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Активисты призывают жителей Екатеринбурга собраться на площади Труда. Сообщается, что там состоится акция памяти по убитому в Украине журналисту и оппозиционеру Аркадию Бабченко.

Сегодня, 30 мая на площади Труда в Екатеринбурге пройдет акция памяти журналиста и оппозиционера Аркадия Бабченко. Организаторы просят всех неравнодушных граждан придти и помянуть борца за справедливость в 18:00.

Напомним, что Бабченко был убит вчера 29 мая в Киеве. Неизвестные нанесли ему три огнестрельных ранения прямо на пороге его квартиры. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что выстрелы были сделаны в спину. На данный момент проходит расследование, выясняются причины трагедии и личности исполнителей.

Организаторы акции в Екатеринбурге подчеркивают, что сегодняшнее собрание не является митингом или акцией неповиновения – мероприятие станет «гражданским актом памяти».

Как известно, журналист Аркадий Бабченко всегда очень резко критиковал российскую власть. В последнее время он проживал в Киеве.