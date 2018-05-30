Лавров: Россию нарочно обвиняют в крушении МН17 накануне ЧМ-2018

По словам Министра иностранных дел, Голландия с учётом отсутствия каких-либо доказательств требует от Москвы признать вину, а все направления РФ в данное расследование отрицаются, при том, что дело ещё не закрыто.
Сергей Лавров сообщил, что Россию нарочно обвиняют в авиакатастрофе МН 17 накануне ЧМ-2018. По его словам, Голландия намерена это сделать публично в свете будущих масштабных международных событий, чтобы испортить отношения. Лавров добавляет, что Австралия и Нидерланды требуют от России начала переговоров, темой которых станет размер компенсации родным погибших, невзирая на то, что это были не окончательные результаты вышеупомянутых расследований.