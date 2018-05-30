Лавров: Россию нарочно обвиняют в крушении МН17 накануне ЧМ-2018

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По словам Министра иностранных дел, Голландия с учётом отсутствия каких-либо доказательств требует от Москвы признать вину, а все направления РФ в данное расследование отрицаются, при том, что дело ещё не закрыто.

Сергей Лавров сообщил, что Россию нарочно обвиняют в авиакатастрофе МН 17 накануне ЧМ-2018. По его словам, Голландия намерена это сделать публично в свете будущих масштабных международных событий, чтобы испортить отношения. Лавров добавляет, что Австралия и Нидерланды требуют от России начала переговоров, темой которых станет размер компенсации родным погибших, невзирая на то, что это были не окончательные результаты вышеупомянутых расследований.

"Такой подход выглядит хамством. Им ещё стоит поучиться манерам", - заявили глава российской дипломатии.