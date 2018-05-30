Боевики ИГ* проводят третье наступление на Пальмиру

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Боевики «Исламского государства»* начали масштабное наступление на провинцию Хомс (Сирия). Это уже третье наступление на Пальмиру.

Сегодня, 30 мая ночью боевиками организации «Исламское государство»* (запрещена на территории России) начато полномасштабное наступление на сирийскую провинцию Хомс. Такую информацию распространили журналисты Al-Masdar News.

Согласно имеющейся на данный момент информации, террористы напали на правительственные силы и пытались прорвать блокаду в районе Бадия по направлению к Пальмире. В указанном квадрате идут ожесточенные бои.

Напомним, что боевики ИГ* захватили Пальмиру в мае 2015 года, а в марте 2016 года данная территория была освобождена правительственными войсками при поддержке российской армии. Несмотря на серьезную оборону Пальмиры, боевикам все же удалось вернуть ее под свой контроль в декабре 2016 года. Окончательное завершение операции по освобождению региона произошло 2 марта 2017 года, когда российские войска полностью зачистили от мятежников местность, о чем и доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу Владимиру Путину.

Напомним, что Пальмира является одним из богатейших городов поздней Античности, который расположился между Дамаском и Евфратом. С 1980 года он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как археологический памятник.