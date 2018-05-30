Нетрезвого Порошенко сравнили с Ельциным

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Уже не секрет, что президент Украины достаточно часто выступает перед публикой в состоянии легкого алкогольного опьянения. В таком состоянии главу украинского государства сравнили с Борисом Ельциным.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают любовь к алкогольным напиткам главы украинского государства Петра Порошенко. Дело в том, что его неоднократно замечали нетрезвым во время выступлений перед публикой.

На прошлой неделе Порошенко находился с визитом в прифронтовом Мариуполе, где открывал новый Центр административных услуг. Во время выступления президент Украины выступал перед широкой аудиторией жителей города.

В интернете развернулось активное обсуждение данной ситуации. Многим такое поведение главы Украины напомнило действия первого президента России Бориса Ельцина. Мнение пользователей поддержал и политический эксперт Сергей Белашко, который уверен, что данное сравнение вполне уместно.

Такое сравнение эксперту кажется правильным не только из-за состояния Порошенко, но и из-за политики, которую он проводит. Так, в стране увеличилось количество чиновников, которые просто разворовывают Украину. Как и Ельцин, Порошенко всячески стремится угодить западным партнерам.