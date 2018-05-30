Лавров: Россия готова к расширению контактов с США

Сегодня, 11:33

В Министерстве иностранных дел России продолжают искать точки соприкосновение с западными странами. Однако внешняя политика Вашингтона, зачастую строится вне логики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к расширению контактов с США, как в экономической сфере, так и на международной арене. Тем не менее, курс главы Белого дома Дональда Трампа на международном направлении трудно просчитать заранее. Внешняя стратегия президента США строится с оглядкой на внутриполитические разногласия. В Вашингтоне произошло разделение зон влияния и Трамп вынужден маневрировать.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, не смотря на все трудности, необходимо находить конструктивные решения в отношениях с Вашингтоном. Трамп был избран американским народом, а потому с ним нужно работать и предлагать такие варианты, которые выгодны, как для России, так и для США. Глобальное противостояние может привести к общемировой дестабилизации.