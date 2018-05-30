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Об этом он заявил во время встречи с лавой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. Намерения США эксперты назвали давлением и хвастовством, поскольку Ким Чен Ын самостоятельно принял это решение и любые заявления подобного смысла от США могут стать решающими в отказе от намерений Пхеньяном.

Джеймс Мэттис уверен, что США добьются полной ликвидации баллистических ракет КНДР. Для этого американцы активно проводят «кампанию давления» на КНДР, и уверенны, что их усилия результативны.

Однако, официально Ким Чен Ын отрицает влияние политиков США на отказ от ракет и подчеркивает, если Вашингтон не прекратит рассказывать ложную информацию – ситуация может стремительно изменится в противоположную сторону.