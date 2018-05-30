Лавров: США ошибочно рассчитывает на тотальную конфронтацию с Ираном

Об этом глава МИД РФ рассказал накануне. Лавров скептически относится к планам выхода страны из иранской ядерной сделки.
Сергей Лавров оценил перспективы отказа от участия в иранской ядерной сделке для США.
«США, выйдя из иранской ядерной сделки, рассчитывали на тотальную конфронтацию с Тегераном», - предполагает глава МИД.
Эксперты неоднозначно восприняли эту новость, поскольку обострение внешнеполитических связей России и США провоцирует именно американская сторона. Союзники РФ в данном вопросе по ядерной сделке видят перспективу в развитии отношений с Кремлем.