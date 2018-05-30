Лавров: США ошибочно рассчитывает на тотальную конфронтацию с Ираном

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Об этом глава МИД РФ рассказал накануне. Лавров скептически относится к планам выхода страны из иранской ядерной сделки.

Сергей Лавров оценил перспективы отказа от участия в иранской ядерной сделке для США.

«США, выйдя из иранской ядерной сделки, рассчитывали на тотальную конфронтацию с Тегераном», - предполагает глава МИД.

Эксперты неоднозначно восприняли эту новость, поскольку обострение внешнеполитических связей России и США провоцирует именно американская сторона. Союзники РФ в данном вопросе по ядерной сделке видят перспективу в развитии отношений с Кремлем.