Россия с Израилем обговорят подготовку спецоперации в Сирии

Сегодня, 10:11

На переговоры приглашены глава военной разведки Израиля генерал Тамир Хайман, а также управляющий вооружённым политическим отделом Министерства обороны Израиля Зоар Палти.

Россия и Израиль намерены обсудить подготовку спецоперации в Сирии. Сирийская армия переправляет вооружение в сторону южной провинции Деръа, ближе к территории, которая находится под контролем вооружённых группировок. Гарантами юго-западной локации выступили США, Иордания и Россия. Вашингтон беспокоится о предстоящей операции. Замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что в РФ готовы провести консультацию с партнёрами. Однако первые обсуждения решили произвести с израильской стороной.

"Перед военной операцией в Дамаске против вооруженных лиц в Деръа стоит обсудить позиции Израиля, чтобы предотвратить потенциальные инциденты", - рассказал специалист РСМД Кирилл Семёнов

Он также отмечает, что Израиль поддерживает хорошие связи с сирийской оппозицией.