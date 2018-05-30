В Чечню из Сирии вернулся батальон военной полиции

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Известно, что все бойцы оказались на родине без потерь. Во время службы они занимались обеспечением безопасности мирного населения в рамках гуманитарных акций.

О том, что из Сирии на место постоянной дислокации в Чечню вернулся батальон военной полиции, стало известно из сообщений в информагентствах. Известно, что бойцами на сирийских территориях командовал подполковник Ахмед Абдулмуталибов. Под его руководством батальон сопровождал как охрана конвои с лекарствами и продовольствием, а также следил за безопасностью во время гуманитарных миссий. Кроме того, военные из Чечни занимались обеспечением работы военных госпиталей. Они несли службу в городе Идлибе.

Как рассказал замглавы ГУ военной полиции Минобороны Виталий Кох, важно, чтобы батальоны Южного военного округа не только успешно проводили операции и несли службу, но и вернулись домой без потерь, что собственно и произошло с чеченской военной полицией.