Лавров завтра посетит КДНР

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Его пригласил глава МИД корейского государства. Об этом сообщили иностранные СМИ.

В Центральном телеграфном агентстве Кореи рассказали, что Ли Её Хона, который занимает пост министра иностранных дел КНДР, пригласил главу МИД РФ Лаврова посетить страну.

Во время визита главы внешнеполитических ведомств обеих стран завтра будут обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Также министры обменяются мнениями о ситуации на Корейском полуострове и обсудят другие международные и региональные проблемы. Об этом рассказали в МИД РФ.

Стоит отметить, что недавно Захарова, которая является официальным представителем российского МИДа, заявляла, что Лавров посетит КНДР тогда, когда план его визита полностью будет проработан.