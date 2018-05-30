В Ираке террористы из ИГИЛ* захватили оружие спецназа

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Согласно сообщениям в социальных сетях, речь идёт о тяжёлых пулемётах, боеприпасах и стрелковом оружии. Кроме того, в руки к боевикам попали идентификационные карты военнослужащих.

Один из пользователей Twitter на своём аккаунте, ссылаясь на телевидение, заявил, что в Ираке террористы запрещённой в РФ группировки ИГИЛ* провели рейд на спецназ. В результате они захватили стрелковое оружие, тяжёлые пулемёты и боеприпасы. Также террористы завладели униформой и идентификационными картами военных Ирака.