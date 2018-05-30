Друг убитого на Украине Бабченко: Журналиста убил профессионал

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Об этом Юрий Мацарский рассказал возле подъезда, где проживал российский представитель СМИ. По его убеждению, Аркадия выследили не фанатики, а специально обученные спецназовцы.

Друг убитого на Украине Бабченко убежден, что журналиста убил профессионал. В подтверждение этому есть ряд фактов, которые пока нельзя озвучивать.

«Бабченко, что называется, "пасли", по крайней мере, мы говорим с вами не о каком-то фанатике, который решил отомстить Аркадию», - говорит Юрий Мацарский.

Расправиться с россиянином могли только специально обученные люди, с прошлым в силовых структурах.

Напомним, что Бабченко убили выстрелом в спину. В Нацполиции Украины считают причиной расправы профессиональную деятельность мужчины.