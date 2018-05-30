ЛНР: ВСУ атаковала обстрелами мирную территорию трижды за 24 часа

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Луганский информационный центр сообщает о происшествии со ссылкой на пресс-службу регионального оборонного ведомства. Для обстрела использовали 120-мм и 82-мм миномёты и гранатометы АГС.

ВСУ атаковала обстрелами мирную территорию трижды за 24 часа. Ситуация остается напряженной возле поселка Донецкий и села Лозовое. Данные о погибших и пострадавших уточняются и проверяются. Позиции Народной милиции ЛНР пострадали в результате несанкционированной атаки со стороны ВСУ.

Испуганные граждане ЛНР обеспокоены обострением ситуации и надеются, что вооруженные перестрелки прекратятся через некоторое время.