Нацполиция Украины: Основная причина убийства Бабченко - профессиональная деятельность

Вчера, 22:54

Параллельно с этим, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убийства российского журналиста в Киеве. Причиной послужили жестокие расправа над Павлом Шерметом и Денисом Вороненковым.

В Национальной полиции Украины уже озвучили основную причину убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. По версии правоохранительных органов, ей стала профессиональная деятельность. Известно, что в последнее время он часто был на Донбассе, "вёл репортажи".

После переезда из России он стал ярым приверженцем национализма, который развивается на территории Украины. В СК РФ заявили, что больше не будут терпеть жесткие убийства соотечественников на территории Украины. Есть предположения, что в ближайшее время на Украине заговорят о "руках Кремля", которые дотянулись до очередного журналиста в Киеве.

Ранее сообщалось, что Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину. Позже ситуацию прокомментировал Дмитрий Гудков.