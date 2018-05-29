Гудков о смерти Бабченко: "Подло, в спину"

Сегодня, 22:15

Дмитрий Гудков в Twitter прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

В Своём Twitter-аккаунте он написал, что многих его друзей убивают "Подло, в спину". Он напомнил, как Бабченко покинул Россию, а потом его начали обзывать радикалом.

Согласно последним данным, он всё-таки скончался по дороге в больницу, в машине скорой помощи. Последним его постом в соцсети Facebook была публикация на тему рассуждений о событиях 2014 года, когда он должен был отправиться на вертолёте, который в конечном итоге разбился. Тогда он назвал эту дату "вторым днём рождения".

Ранее появилась первая информация об убийстве российского журналиста в Киеве.