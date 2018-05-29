"Пётр на Мальдивах": Украинские СМИ устроили аукцион и высмеяли Порошенко

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В соцсети Facebook появилась публикация, посредством которой заместитель главреда скандального издания "Страна" Светлана Крюкова решила продать плоды своего творчества. Поводом и темой для написания картины стал громкий отдых президента и его семьи за госбюджет.

Полотно под названием "Пётр на Мальдивах" было выставлено на торги, тем самым украинские СМИ устроили аукцион и высмеяли Порошенко, который изображен, как центральный объект на картине. Вокруг президента расположились ангелы, а сам он был в обнаженном виде на лазурном берегу и с довольным лицом.

Примечательно, что к обсуждению торгов, проходящих прямо на социальной платформе, присоединился миллионер и блогер Гарик Корогодский, который предложил 4000 за холст, однако в какой валюте - не уточнил. В аукционе поучаствовал и экс-юрист Януковича Андрей Портнов, и предложил он платить за скандальное полотно рублём, ведь Порошенко имеет свою фабрику в России.

Первоначально Крюкова выставила холст за 100 долларов, и уже сейчас есть несколько желающих приобрести его для разных целей. К слову, картина исполнена именно в таком стиле, ведь в Украине накануне произошел скандал после поездки Порошенко с семьей на Мальдивы за счет госбюджета.