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Депутат республики Владислав Ганжара подчеркнул, что украинские власти продолжают противоречить друг другу и придумывать новые захватывающие тексты запугиваний. По словам политика, строительство через Керченский пролив может решить многие вопросы в разных сферах.

В Крыму немедленно отреагировали на придуманные Киевом "проблемы" Крымского моста, которых, по словам представителей полуострова, не существует. Чиновники Крыма полагают, в Украине не могут смириться с тем фактом, что мост введен в эксплуатацию раньше срока и начинает приносить немалый доход, а также другие экономические бонусы в виде решения логистических проблем.

По мнению представителей Крымского полуострова, противоречивые заявления украинских политиков просто выходят за рамки. Ранее сообщалось, как Киев придумал Крыму проблемы, связанные с Крымским мостом. Речь идет о катастрофах глобального масштаба, которые ожидают полуостров.