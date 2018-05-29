Постпред Порошенко заявил о вкладе Украины в строительство Крымского моста

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В Киеве нашли еще одну возможность присвоить себе заслугу создания переправы через Керченский пролив. Чиновник заявил, что мост построили за счет рабочей силы и техники украинских строительных компаний.

Борис Бабин, который формально является представителем президента Украины Петра Порошенко на Крымском полуострове заявил, что столь быстрое создание самого длинного моста в Европе - заслуга Украины. Говоря о вкладе страны в создание переправы через Керченский пролив постпред заявил, что украинские строительные компании предоставили технику и рабочие руки для масштабных работ по созданию 19-километровой транспортной переправы, которая соединила Керченский и Таманский полуострова. При этом в строительстве Крымского моста были задействованы лучшие моторы западного производства, новое оборудование, измерительные приборы и многое другое. Постпред утверждает, что российской в данном проекте была только краска, хотя и в этом он не уверен.

Чиновник заявил, что совсем скоро власти в Киеве «воздействует» на этих представителей бизнеса и компании, однако что именно им грозит он не уточнил.